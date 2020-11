Política São Miguel do Passa Quatro é primeira cidade com prefeito eleito em Goiás Gilmar Pereira (DEM) recebeu 49,02% dos votos no município; o atual prefeito, Márcio Cecílio (PP), ficou em segundo lugar com 44,74%

São Miguel do Passa Quatro foi o primeiro município goiano a ter os votos de todas as urnas apurados neste domingo (15). Gilmar Pereira (DEM) foi eleito com 49,02% dos votos. Ele era vereador na cidade. Márcio Cecílio (PP), que disputava a reeleição, recebeu 44,74% dos votos e não conseguiu êxito na disputa. Em terceiro lugar, ficou Waber Oliveira (PSC) com 6,23%....