Política Rubens (DEM) supera quatro adversários e é novo prefeito de Vila Boa Candidato do Democratas alcançou 49,25% dos votos na cidade do nordeste goiano

Rubens (DEM) é o novo prefeito de Vila Boa. Com 49,25% dos votos válidos, o candidato superou quatro concorrentes para garantir eleição no pleito deste domingo (15). Situada na região nordeste de Goiás, a 365km de Goiânia, no Entorno de Brasília, Vila Boa teve 2.948 votos válidos e uma abstenção de 18,37%. Confira o resultado final da eleição para prefeito em...