Política Rogério Cruz registra voto acompanhado de lideranças do MDB Candidato a vice-prefeito rebateu críticas de que não teria aparecido o suficiente na campanha

O candidato a vice-prefeito Rogério Cruz (Republicanos) votou na manhã deste domingo (29) na Faculdade Araguaia, em Goiânia. O vice que compõe chapa com Maguito Vilela (MDB) disse estar confiante na vitória e rebateu críticas. “É preciso saber que Maguito é um homem forte e com certeza sairá dessa”, disse ao ser perguntado sobre o estado de saúde do candid...