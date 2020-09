Política ‘Quando assumimos uma gestão, temos que ter parcerias’ Candidata pelo PT evita críticas à atual gestão, mas condena o transporte coletivo; ela revela que, se eleita, buscará cooperação com Caiado e Bolsonaro

O POPULAR publica a partir de hoje uma série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. A deputada Adriana Accorsi (PT), que foi a primeira a participar, defende uma relação republicana com os governos estadual e federal aos quais seu partido faz oposição, e diz contar com parcerias, caso seja eleita. A petista também diz tratar o transporte público como ...