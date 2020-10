O juiz Jesseir Coelho de Alcântara acatou pedido de liminar feito pela Coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, do candidato a prefeito da capital, Maguito Vilela (MDB), para suspender a propaganda eleitoral, exibida na quinta-feira (15), em que o deputado Major Araújo (PSL) cita investigações do Ministério Público contra o emedebista.

No programa eleitoral gratuito, o candidato do PSL afirmou o seguinte: "Você sabia que o Ministério Público acusou Maguito Vilela de improbidade administrativa em quatro processos? Um no valor de R$ 2 milhões, outro em novembro de 2018, também de 2 milhões e mais dois em 2019, totalizando quase 7 milhões de reais, pesquise você mesmo na internet, diga não a essa velha política e sim para uma nova Goiânia. Vote 17, vote Major Araújo prefeito!.”

A defesa de Maguito argumenta que o adversário está usando o horário eleitoral gratuito para proferir propaganda eleitoral negativa contra o emedebista. O juiz, ao acatar o pedido, escreveu que se o programa fosse mantido causaria “desequilíbrio irremediável na disputa do pleito.”

Além de suspender a veiculação da propaganda na TV, o magistrado proibiu sua veiculação em qualquer outra mídia, sob pena de suspensão temporária do direito ao tempo de rádio e televisão de Major Araújo.

O candidato do PSL tem até dois dias para se manifestar. Ao POPULAR ele disse que o advogado já está preparando o recurso. “E nosso argumento é de que o eleitor precisa conhecer as pessoas que estão concorrendo. Eu sou contra a velha política. Nosso partido inclusive é conhecido pelo combate à corrupção” afirmou. O deputado acrescentou que vê com normalidade a decisão. “Faz parte do jogo político, toda eleição tem essas impugnações.”