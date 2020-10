Política Prioridade é saúde para mais de 60% dos eleitores em Anápolis Na 3ª maior cidade do Estado, 61,1% dos entrevistados indicam o setor, mais do que os índices em Goiânia e Aparecida de Goiânia; em 2º lugar, aparece educação

O eleitorado de Anápolis, terceira maior cidade de Goiás, está ainda mais preocupado com a área da saúde do que os moradores de Goiânia e de Aparecida de Goiânia. Questionados sobre qual deve ser a maior prioridade do próximo prefeito da cidade, 61,1% dos entrevistados na pesquisa Serpes/O POPULAR indicaram o setor. Nos outros dois maiores municípios do Estado, os índices s...