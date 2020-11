Política Prefeito e vice de Iporá deverão ser afastados dos cargos, define Justiça Para o TRE-GO, os políticos foram responsáveis por irregularidades cometidas na campanha eleitoral que levou a chapa à vitória em 2016, nas eleições municipais

Após ter os mandatos cassados em uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) no último dia 10 de setembro, o atual prefeito reeleito da cidade de Iporá, Naçoitan Araújo Leite (PSDB), e o vice-prefeito, Duílio Alves Siqueira (PSDB), deverão ser afastados dos cargos em até 48 horas. A decisão foi tomada depois do julgamento feito pela Justiça Eleitoral dos úl...