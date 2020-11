Política Porto Alegre elege um prefeito goiano Natural de Piracanjuba, Sebastião Melo (MDB) trocou a roça e o trabalho no Ceasa pela capital dos gaúchos há 42 anos

Ninguém pode duvidar da tenacidade do goiano Sebastião Melo, eleito neste domingo (29) prefeito de Porto Alegre, capital de um dos estados mais bairristas do Brasil, o Rio Grande do Sul. O advogado nascido há 62 anos em Piracanjuba derrotou Manuela D'Ávila (PCdoB), que concorreu a vice de Fernando Haddad em 2018. Foi eleito com 370.550 votos, ou 54,63% dos votos válidos. Melo chegou...