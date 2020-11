Política Piso estourado causa pânico em local de votação em Goiânia O problema ocorreu na Faculdade Universo, no Setor Sul, e levou a paralisação do processo eleitoral por 30 minutos. O assunto já foi resolvido

Um mal entendido causou aglomeração e tumulto nos locais de votação instalados na Faculdade Universo, no Setor Sul, em Goiânia, provocando a paralisação do processo eleitoral em aproximadamente meia-hora na manhã deste domingo (15). Um eleitor que estava no local contou ao POPULAR que o piso de uma sala estourou levando pânico a algumas pessoas que temiam um des...