Política Pesquisa Serpes/O POPULAR anima prefeito de Rio Verde e adversários creem na virada Levantamento divulgado neste sábado (14) mostra Paulo do Vale com 51,4% das intenções de voto

O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), que é candidato à reeleição, viu a nova rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, que o mantém em vantagem, com 51,4% das intenções de voto, com animação. Já os adversários acreditam que o resultado das urnas será diferente e estão esperançosos por uma virada. Para o democrata, a pesquisa mostra que a população aprova sua ad...