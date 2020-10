Política Paulo do Vale lidera com 65,3% em Rio Verde Liderança ampla do atual prefeito, com mais de 50 pontos à frente de emedebista, aponta favoritismo para a reeleição

Com 65,3% das intenções de voto, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (DEM), lidera a disputa eleitoral no município, segundo a primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR realizada na cidade entre 13 e 15 de outubro. O democrata tem mais de 50 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Dr. Osvaldo (MDB), que aparece com 14,2%. Os números são do levantamento estimu...