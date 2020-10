A partir desta quarta-feira (21), O POPULAR inicia uma série de sabatinas com os candidatos às prefeituras de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde. As entrevistas serão realizadas do dia 21 de outubro a 3 de novembro, das 10h às 10h20.

Serão entrevistados os candidatos melhor posicionados nas rodadas da pesquisa Serpes/O POPULAR nesses municípios. As sabatinas ocorrem por ordem alfabética.

Na mesma linha que as entrevistas feitas com os candidatos à prefeitura de Goiânia, o objetivo é fornecer aos eleitores informações confiáveis e apuradas por um time de jornalistas do POPULAR.

As sabatinas serão transmitidas simultaneamente, ao vivo:

Portal O Popular (www.opopular.com.br)

Facebook - Página Oficial do do Popular.

Youtube - Canal Jornal O Popular

Confira o calendário:

Aparecida de Goiânia

21/10 - Bruno Felipe (PSOL)

22/10 - Gustavo Mendanha (MDB)

23/10 - Márcia Caldas (Avante)

Anápolis

26/10 - Antônio Gomide (PT)

27/10 - João Gomes (PSDB)

28/10 - Roberto Naves (PP)

Rio Verde

29/10 - Cleiton Filho (PSDB)

30/10 - Dr. Osvaldo (MDB)

03/10 - Paulo do Vale (DEM)