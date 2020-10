O Popular, em parceria com o movimento Todos Pela Educação, realiza a partir desta segunda, 26, sabatina com candidatos à prefeitura de Goiânia. Serão entrevistados os três primeiros colocados na pesquisa Serpes/ O Popular e o assunto será exclusivamente sobre educação.

Os programas ocorrem de 26 a 29 de outubro, a partir das 11h. A conversa será moderada pelos jornalistas do Popular, Fabiana Pulcineli, repórter de Política e Rodrigo Hirose, editor de Vida Urbana. A abertura do evento será feita por Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação.

As perguntas serão alternadas entre os dois jornalistas. Os temas que eles tratarão são:

a) Ações para a volta às aulas presenciais

b) Política de Primeira Infância

c) Expansão de vagas em creches

d) Políticas para melhoria dos índices de Alfabetização das crianças

e) Melhoria nos indicadores de Aprendizagem dos alunos

f) Perfil do/a futuro/a Secretário/a de Educação

O encontro será transmitido ao vivo e online pelos canais digitais do Todos Pela Educação e do jornal O Popular.

Datas:

26/10

Vanderlan Cardoso (PSD)



27/10

Maguito Vilela (MDB)



28/10

Adriana Accorsi (PT)