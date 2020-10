Em respeito ao protocolo sanitário de contenção à Covid-19, O POPULAR e a Rádio CBN/ Goiânia não realizarão debate no primeiro turno das eleições municipais 2020. A medida se faz necessária devido ao alto risco de transmissão e ao grande número de candidatos na disputa.

A realização do debate volta ao escopo da cobertura das Eleições no segundo turno - caso a disputa não seja finalizada no primeiro. Até lá, O POPULAR prepara cobertura completa para as eleições 2020. Conteúdo de serviço (sabatinas com candidatos, perfil dos candidatos com dados de patrimônio) é aberto, de acesso livre.

Cobertura inclui ainda plantão da Central das Eleições - no dia da votação, projeto próprio de checagem (Tem Base?), Guia do eleitor, e-books, newsletters, além da cobertura diária e em tempo real das campanhas.