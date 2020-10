No próximo dia 22 de outubro, às 11h, O Popular e a Rádio CBN Goiânia realizam um webinar com a participação de especialistas sobre os desafios enfrentados pelos novos prefeitos da região metropolitana de Goiânia. Entre os temas, mobilidade e transporte público, saúde e emprego:

- Superlotação nos ônibus;

- Falta de médico e demora no atendimento;

- Ausência de vagas nas empresas;

O webinar, com inscrição online e gratuita (clique aqui para realizar sua inscrição) tem a apresentação dos jornalistas do grupo Jaime Câmara Luiz Geraldo (CBN) e Fabiana Pulcineli (O POPULAR).

Entrevistados:

Sérgio Duarte de Castro

Emprego

Economista. Doutor em economia pela UNICAMP e com pós-Doutorado pela Universtità Degli Studi Roma Tre. Professor titular da PUC-Go no Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. Foi Secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional (2011-2013), Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás – UEG (2000-2002) e professor convidado da Universidade de Paris. Atuou como consultor do Centro de Desenvolvimento da OCDE na discussão dos planos de desenvolvimento regional do México (2014) e do Uruguai (2015).

Patrícia Margon

Transporte

Professora do curso de Engenharia de Transportes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, vice-líder do Núcleo de Pesquisa e Planejamento em Engenharia de Transportes. Integrante do grupo de pesquisas em Comportamento em Transportes e Novas Tecnologias, registrado no CNPq. Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Transportes da Universidade de Brasília (2016).Mestra em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (2002). Engenheira Civil pela Universidade Federal de Goiás (1996).

Sérgio Nakamura

Saúde

Médico formado pela Universidade Federal de Goiás com Residência Médica em Medicina Preventiva e Social pela Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG, foi diretor de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia nos períodos de 1993 até 1995, de 2001 até 2004 e de 2011 até 2015. Atualmente trabalha com planejamento na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.