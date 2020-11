Política Nome de candidato com registro indeferido não vai para a urna; entenda Goiás tem 434 candidatos na eleição deste ano com registro rejeitados pela Justiça Eleitoral; outros 458 ainda brigam na Justiça pelo direito de ter votos computados no resultado geral do pleito

A Justiça Eleitoral já indeferiu, até esta sexta-feira (13), 434 registros de candidatos em Goiás. A maior parte, 363, foi rejeitada por ausência de algum requisito necessário na hora do cadastramento e o problema não foi sanado no prazo de três dias. Nestes casos, a possibilidade de recurso já se esgotou e os nomes dos candidatos não estarão na urna no próximo domingo (...