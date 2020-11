Política Nas redes sociais, Iris parabeniza Maguito Vilela e Rogério Cruz pela vitória em Goiânia O emedebista também desejou breve recuperação a Maguito, que está internado com Covid-19

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), usou as redes sociais para parabenizar publicamente Maguito Vilela (MDB) pelo sucesso na disputa pelo comando do Executivo na capital. “Parabéns, Maguito Vilela e Rogério Cruz, merecidamente novo prefeito e novo vice-prefeito da nossa querida Goiânia. O povo, soberano sempre, decidiu”, disse. Ao longo do processo eleito...