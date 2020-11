Política Mulheres vão entregar manifesto no TRE pelo cumprimento da cota de gênero entre candidatos Reportagem do POPULAR revelou que nove siglas em Goiânia chegaram às urnas com menos de 30% de postulantes mulheres

Grupos feministas marcaram para entregar no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), na quinta-feira (26), um manifesto que exige o cumprimento da cota mínima de gênero entre candidatos e candidatas nos partidos. Reportagem do POPULAR revelou que nove siglas em Goiânia chegaram às urnas com menos de 30% de postulantes mulheres. No texto, elas lembram q...