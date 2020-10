Política MPE pede a impugnação da candidatura de Sebastião Peixoto a vereador de Goiânia Promotor se baseou em dois processos do TCM-GO que rejeitaram as contas do candidato quando esteve à frente do Imas e da Agetul

O promotor Marcelo Fernandes de Melo, do Ministério Público Eleitoral de Goiás (MPE), assinou, nesta quarta-feira (28), um pedido de impugnação da candidatura de Sebastião Peixoto (DEM) a vereador de Goiânia. O ex-secretário é pai do líder do prefeito na Câmara Municipal, Welington Peixoto (DEM), e foi lançado na disputa depois que o filho foi impedido de concorrer à...