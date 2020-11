Política Movimento tranquilo e crimes de menor potencial ofensivo marcam manhã de votação Segundo a Polícia Militar de Goiás, 29 ocorrências foram registradas atá as 11h da manhã deste domingo

A Polícia Militar do Estado de Goiás divulgou um balanço parcial das ocorrências que aconteceram até as 11 da manhã neste domingo (15) de eleição. Segundo a PM, o movimento está tranquilo e até agora foram registrados 29 termos circunstanciados de ocorrências, que se referem a crimes de menor potencial ofensivo, como boca de urna. De acordo com esse pr...