Em coletiva realizada na tarde deste domingo (15), o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Wilson Gamboge, informou que cinco pessoas já foram presas no Estado por crimes eleitorais. Entre elas, uma mesária, em Goiânia, que foi detida fazendo boca de urna.

Ela foi levada para o 1º DP e já passou por audiência, segundo informou o diretor. Gamboge afirma que ela pode ser punida com multa ou prestação de serviços. Ela atuava na seção 250, na capital, no Colégio Municipal Engenheiro Robinho Martins de Azevedo, no Jardim Nova Esperança.

Além disso, até as 15h deste domingo, 67 urnas em todo o Estado apresentaram problemas, sendo que 50 precisaram ser substituídas.

O diretor também reforçou que eleitores que tentaram baixar o e-título hoje não conseguiram por problemas de instabilidade e não há previsão para retorno. O TRE ainda não tem um balanço sobre o problema, mas espera resolver o mais rápido possível para garantir que isso não se repita no segundo turno.

Sobre as denúncias de aglomeração, o diretor disse que o TRE sentiu dificuldade para conter por se tratar de uma infração sanitária e que está atento àquelas que envolvam crimes eleitorais, como boca de urna.