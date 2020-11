Política MDB acredita em maior vantagem de Maguito; Vanderlan aposta em virada Coordenador-geral da campanha do emedebista, Agenor Mariando (MDB), e o candidato Vanderlan Cardoso (PSD) avaliaram o resultado da última rodada da pesquisa Serpes/O Popular, publicada neste sábado (28)

As campanhas de Maguito Vilela (MDB) e de Vanderlan Cardoso (PSD) esperam que o resultado das urnas neste domingo (29) seja melhor do que aponta a última rodada da pesquisa Serpes/O Popular, publicada neste sábado (28). O levantamento mostra o emedebista com 44,1% das intenções de voto contra 31,1% do pessedista. Os porcentuais são da pesquisa estimulada, modalidade e...