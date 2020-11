Política Manifestantes protestam em frente ao TRE-GO pedindo nova eleição em Águas Lindas Eles defendem que houve fraude no pleito do último domingo (15), quando Dr. Lucas da Santa Mônica (Pode) venceu a disputa com 35 votos de diferença em relação ao segundo colocado, Wilson do Tullio (DEM)

Um grupo de manifestantes protestou na tarde desta quinta-feira (19) em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), no Centro de Goiânia, pedindo nova eleição para prefeito em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Eles defendem que houve fraude no pleito do último domingo (15), quando Dr. Lucas da Santa Mônica (Pode) venceu a disputa com 3...