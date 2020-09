Política Maguito Vilela participa de missa e visita o Jardim Guanabara Candidato à Prefeitura de Goiânia esteve na celebração de elevação do Santuário Sagrada Família à condição de Basílica

Em terceiro lugar na corrida pela Prefeitura de Goiânia, de acordo com a primeira rodada da pesquisa Serpes/O Popular, Maguito Vilela (MDB) participou nesta terça-feira (29) da missa de elevação do Santuário Sagrada Família, localizado na Vila Canaã, à condição de Basílica. O candidato sentou-se ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB). Maguito ainda gravou...