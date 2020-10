Política Maguito tem transferência tranquila para São Paulo e está com quadro de saúde estável De acordo com a nota emitida pela assessoria do candidato, Maguito chegou ao Hospital Albert Einstein por volta das 22h de terça-feira (27)

A transferência do candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), para uma UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ocorreu com tranquilidade, conforme comunicado pela assessoria do político na manhã desta quarta-feira (28). O ex-governador do Estado de Goiás se encontra com quadro de saúde estável e continua recebendo auxílio de ventilação mecânica não i...