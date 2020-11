Política Maguito tem sinais de redução no processo inflamatório dos pulmões, diz boletim médico Candidato continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

O candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) continua internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein com quadro estável e funções vitais controladas. Boletim médico divulgado nesta quinta-feira (19) informa ainda que há sinais de redução no processo inflamatório dos pulmões. O paciente está com Covid-19. A nota f...