Política Maguito tem carga viral da Covid-19 e inflamação pulmonar reduzidas Candidato a prefeito de Goiânia permanece sedado e respirando com auxílio de ventilação mecânica invasiva

Em boletim divulgado na tarde deste sábado (31), a equipe do ex-governador Maguito Vilela (MDB), que disputa a eleição para prefeito de Goiânia, informou que novos exames do candidato mostraram uma redução da carga viral de Covid-19 e da inflamação nos seus pulmões. Maguito foi diagnosticado com coronavírus no começo da semana passada, foi internado no Hospital Órion ...