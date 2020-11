Política Maguito tem 30% e Vanderlan 26% no primeiro turno, segundo pesquisa Ibope/TV Anhanguera Nesta quarta rodada, o pessedista manteve o percentual do levantamento anterior. Já Maguito sofreu oscilação negativa de três pontos percentuais

De acordo com a quarta rodada da pesquisa Ibope/TV Anhanguera realizada entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020, Maguito Vilela (MDB) está quatro pontos percentuais à frente de Vanderlan Cardoso (PSD) na disputa pela prefeitura de Goiânia no primeiro turno. O ex-governador de Goiás, que estava com 33% das intenções de voto na terceira rodada, caiu para 30%. Ainda a...