Política Maguito reserva manhã para encontro com lideranças religiosas de Goiânia Emedebista teve reuniões com padre e lideranças evangélicas

Ex-governador de Goiás e candidato à prefeitura de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) iniciou a agenda desta quarta-feira (30) com visita à Paróquia Nossa Senhora Assunção, onde se reuniu com o Padre Marcos para discutir ações para crianças e idosos. Depois se reuniu com lideranças evangélicas e parou na hora do almoço em um restaurante no centro de Goiânia, acompanhado d...