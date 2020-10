Política Maguito e Adriana têm os maiores índices de rejeição entre os candidatos a prefeito de Goiânia No levantamento anterior, divulgado em 26 de setembro, Adriana aparecia no topo, com 16% e Maguito tinha 13,8%

Após 20 dias do início da campanha eleitoral, o ex-governador Maguito Vilela (MDB) e a deputada estadual Adriana Accorsi (PT) têm os maiores índices de rejeição entre os candidatos a prefeito de Goiânia, de acordo com a segunda rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR. Questionados em quem não votariam de jeito algum para prefeito, diante de cartelas com os 15 prefeitáveis...