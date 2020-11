Política Maguito apresenta parâmetros satisfatórios de oxigenação, diz boletim deste domingo Candidato à prefeitura de Goiânia segue traqueostomizado e sedado

O candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) segue sedado e conectado a ventilação mecânica com parâmetros satisfatórios de oxigenação. As informações constam no boletim médico divulgado na tarde deste domingo (29) pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Maguito está internado na unidade desde o dia 27 de outubro para tratamento da Covid-...