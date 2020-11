Política Líderes na disputa em Goiânia esperam melhor desempenho nas urnas do que aponta a Serpes/O Popular De acordo com o levantamento, Maguito Vilela (MDB) tem 27% das intenções de voto e Vanderlan Cardoso (PSD), 23,3%

As campanhas dos candidatos à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) e Vanderlan Cardoso (PSD) aguardam por melhor desempenho nas urnas neste domingo (15) do que mostram os números da quinta rodada da pesquisa Serpes/O Popular, divulgada neste sábado (14). De acordo com o levantamento, Maguito tem 27% das intenções de voto e Vanderlan, 23,3%. Os dois candidatos e...