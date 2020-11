Política Líderes da Serpes/O Popular têm avaliações diferentes sobre a pesquisa Levantamento aponta que Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB) estão tecnicamente empatados

Após a quarta rodada da pesquisa Serpes/O Popular apontar que Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB) continuam tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de Goiânia, as campanhas que estão na liderança têm avaliações diferentes sobre os números. A pesquisa aponta Vanderlan com 26,3% e Maguito com 23% de intenções de voto na estimulada (quando os entrevist...