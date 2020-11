Política Líderes da pesquisa Serpes/O POPULAR em Anápolis se preparam para um segundo turno Demais candidatos acreditam em surpresa das urnas no domingo (15)

Roberto Naves (PP) e Antônio Gomide (PT) veem a pesquisa Serpes/O POPULAR, divulgada neste sábado (14), como confirmação de um segundo turno entre os dois. O atual prefeito, porém, mais perto dos 50% mais um necessários para vencer ainda no primeiro turno, disse que também está preparado para comemorar a vitória no domingo (15). O levantamento mostra o pepista com 48,9% e...