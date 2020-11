Política Justiça suspende festa de reeleição do prefeito de Turvânia em razão do coronavírus Requerimento feito pelo MP-GO chamava atenção para o risco de contaminação na festa com estrutura preparada para receber centenas de pessoas

A Justiça decidiu no início da tarde deste sábado (28) acatar um apelo do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e suspender a festa de reeleição do prefeito de Turvânia, Fausto Mariano (DEM). Antes do almoço, o cronograma de comemoração previa uma cavalgada pelas ruas da cidade. Uma grande estrutura foi montada para receber os convidados, sinalizando a dimensão d...