Política Justiça Eleitoral transfere parte dos locais de votação em Goiânia; confira Cidades do interior também sofreram mudanças

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) informou no início da noite desta terça-feira (10) que alguns locais de votação tiveram que ser alterados tanto em Goiânia quanto nas cidades do interior do Estado. Segundo o comunicado emitido, as mudanças ocorreram em função de problemas estruturais nos antigos locais de votação ou por realização de reforma, inviab...