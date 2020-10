A Justiça Eleitoral determinou que uma inserção da propaganda eleitoral do candidato à Prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD) seja retirada do ar por mostrar imagens do pessedista no Senado, o que estaria em desacordo com a legislação eleitoral. A decisão, assinada pelo juiz José Carlos Duarte, foi publicada nesta segunda-feira (12). O pedido foi feito pela coligação “Pra Goiânia Seguir em Frente”, que tem Maguito Vilela (MDB) como candidato ao Executivo.

Na ação, o grupo ligado ao emedebista alegou que Vanderlan “se valeu dos bens custeados pelo governo, com objetivo estritamente eleitoreiro”. A legislação proíbe que agentes públicos usem, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Na decisão, o juiz afirmou que o objetivo da lei é colocar todos os participantes da disputa eleitoral dentro de uma natureza igualitária e democrática.

Em outra liminar também publicada na segunda-feira, o juiz eleitoral Mábio Antônio Macedo determinou a exclusão de um post publicado em uma rede social de Vanderlan, que mostrava o resultado de uma pesquisa eleitoral. A coligação de Maguito argumenta que o gráfico apresentava os dados de forma que poderia induzir o eleitor ao erro. A postagem foi feita por meio da ferramenta Stories do Instagram, que é apagada em 24 horas. Por isso, o post não está mais disponível.

Advogado da coligação de Vanderlan (Goiânia Em Um Novo Momento), Dyogo Crosara afirma que não há irregularidade em mostrar imagem pública do candidato no Senado. O grupo recorrerá da decisão. Quanto ao post na rede social, Crosara ressaltou que a publicação já saiu do ar e também não tinha nenhuma irregularidade.