Política Juiz suspende inserção de Vanderlan na TV por suposta informação irregular sobre pesquisa Coligação de Maguito Vilela (MDB) afirma que levantamento destacado na propaganda do adversário está desatualizado; defesa alega que não há erro

O juiz eleitoral Jesseir Coelho de Alcântara determinou, por meio de liminar, a suspensão de uma das inserções do programa eleitoral do candidato à Prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD). A liminar, publicada no domingo (1º), atende pedido da coligação que tem Maguito Vilela (MDB) como candidato ao Executivo da capital. A propaganda em questão cita pesqui...