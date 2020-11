Política Iris registra voto e reitera posição de neutralidade na disputa ao Paço Mesmo com um correligionário na disputa – o candidato Maguito Vilela (MDB), Iris optou por não manifestar apoios

O prefeito Iris Rezende (MDB) registrou seu voto de segundo turno no início da manhã deste domingo (29). O gestor encerra a campanha com posição neutra no pleito que irá eleger seu sucessor. Mesmo com um correligionário na disputa – o candidato Maguito Vilela (MDB), Iris optou por não manifestar apoios. Ele foi perguntado sobre o cenário atípico da campanha, durant...