Política Internado com Covid-19, Maguito apresenta melhora "lenta e progressiva" Boletim do Hospital Albert Einstein foi divulgado na tarde desta sexta-feira (20). O candidato está internado na unidade, em São Paulo, desde o dia 27 de setembro e está entubado

Em boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (20), o Hospital Albert Einstein informou que o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) apresenta melhora lenta e progressiva do quadro pulmonar. Segundo o informe, ele está estável e com controle e estabilização das funções vitais. Maguito, que está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo,...