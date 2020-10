Política Inflamação nos pulmões de Maguito, provocada pela Covid-19, está parcialmente controlada, diz médico Emedebista está internado em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) manteve quadro estável nas primeiras horas de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em conversa com o POPULAR na tarde desta quarta-feira (28), o médico do emedebista, Marcelo Rabahi, afirmou que a inflamação no pulmão do paciente está parcialmente controlada, m...