O Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (13), às 15 horas traz todas as informações sobre as Eleições 2020. A apresentadora Paula Parreira recebe como convidados as jornalistas Fabiana Pulcineli e Cileide Alves e o professor Pedro Mundim, que é doutor em Ciência Política e professor da UFG. A transmissão é simultânea no portal (www.opopular.com.br), Faceboook e Youtube do Popular.

Fabiana Pulcineli

Repórter de Política do POPULAR e CBN Goiânia

Cileide Alves

Jornalista, especialista em política, e mestre em História pela UFG. Coapresentadora do Manhã Sagres, na Rádio Sagres 730, e colunista do jornal O Popular

Pedro Mundim

Professor de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás (UFG) e coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política (PPGCP) da mesma instituição. Doutor em Ciência Política. Mestre em Comunicação Social. Bacharel em Jornalismo

Áreas de atuação

- Ciência Política, com ênfase em Teorias do Comportamento Político e Eleitoral, Teorias da Opinião Pública e Efeitos da Mídia e Teoria Política Contemporânea

- Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais, especialmente na análise de dados quantitativos

- Comunicação, com ênfase em Comunicação e Política