Política Gustavo Mendanha fala em expectativa de vitória no primeiro turno Candidato à reeleição votou pela manhã e disse que pesquisas indicam que resultado deve ser com ampla vantagem

O atual prefeito e candidato à reeleição em Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), registrou voto na manhã deste domingo (15). O emedebista disse ter expectativa para vitória em primeiro turno. Acompanhado do candidato a vice-prefeito, Vilmar Mariano (MDB), e do atual vice-prefeito, Veter Martins (PSD), Mendanha destacou as projeções das pesquisas que indica...