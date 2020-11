Política Gustavo Mendanha é reeleito em Aparecida de Goiânia Prefeito do MDB já recebeu votos suficientes para ganhar eleições municipais

Gustavo Mendanha (MDB) foi reeleito para prefeito de Aparecida de Goiânia. Ele derrotou nas urnas os candidatos Márcia Caldas (Avante) e Bruno Felipe PSOL. Com 73,69% dos votos apurados, ele recebeu cerca de 95% dos votos válidos até as 20h50 deste domingo (15). Mendanha era o preferido nas pesquisas eleitorais durante a campanha. O candidato tinha 77,6% das in...