Gomide vota em Anápolis e rebate críticas de adversário

O candidato a prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide (PT), votou no início da tarde deste domingo (29), no Colégio Galileu, no bairro Jundiaí, em Anápolis. Gomide chegou acompanhado da esposa e da candidata a vice-prefeita, Geli Sanches. Ele votou rapidamente. O petista aproveitou a oportunidade para rebater as críticas do adversário deste segundo turno eleitoral, Rob...