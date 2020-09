Política Goiás tem mais que o dobro de policiais e militares candidatos Em sintonia com o cenário nacional, Estado terá 46 postulantes em candidaturas majoritárias, quando há quatro anos eram apenas 21

Em sintonia com o cenário nacional, Goiás terá mais que o dobro de policiais e militares candidatos a prefeito e vice este ano na comparação com as eleições municipais de 2016. São 46 postulantes em candidaturas majoritárias, quando há quatro anos eram apenas 21. O Estadão mostrou esta semana que, em todo o País, são 388 candidatos a prefeito, contra 188 que disput...