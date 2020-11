Política George Morais tem os direitos políticos suspensos por cinco anos Sentença se refere à contratação de empresas de produtos alimentícios com dispensa de licitação na época em que foi prefeito de Trindade

O candidato a prefeito de Trindade Dr. George Morais (PDT) teve os direitos políticos suspensos por cinco anos, em decisão do juiz Liciomar Fernandes da Silva. O magistrado acolheu parcialmente ação civil pública do Ministério Público de Goiás contra o político, pela contratação de empresas de produtos alimentícios com dispensa de licitação. O contrato foi firmado com e...