Política Fonoaudióloga Cinthia Ribeiro (PSDB) é reeleita prefeita em Palmas Disputaram o pleito na capital do Tocantins 12 candidatos; cidade não tem total mínimo de eleitores para segundo turno

A fonoaudióloga e atual prefeita Cinthia Ribeiro, 43, (PSDB) foi reeleita para comandar a capital do Tocantins. Ela obteve 36,22% dos votos com 98,73% das urnas apuradas até as 19h33, de acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O segundo mais votado entre os 12 candidatos à prefeitura da capital tocantinense foi o professor e deputado estadual Jo...