Política Família de José Gomes entra na Justiça para que imagem do ex-prefeito não seja usada em campanha Vídeo aparece em propaganda política de Zé Antônio, atual prefeito de Itumbiara e candidato à reeleição; José Gomes foi assassinado durante a campanha de 2016

A família do ex-prefeito de Itumbiara José Gomes da Rocha entrou com representação na Justiça pedindo que o atual prefeito da cidade, Zé Antônio (Republicanos), pare de usar imagens e áudios do político falecido em sua campanha. José Gomes foi assassinado em 2016, a três dias da eleição municipal, durante uma carreata que marcava o último ato da campanha à reeleição. Z...