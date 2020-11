Política Estado de saúde de Maguito é grave, mas estável O emedebista completa um mês internado na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

Internado há um mês em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) continua com estado de saúde grave, mas estável. O emedebista segue respirando com suporte de ventilador e de Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), aparelho que funciona como um pulmão artificial. M...